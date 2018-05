OL : JM Aulas débarque à l'entraînement pour doper l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l'Olympique Lyonnais a raté une énorme occasion de s'assurer définitivement une place sur le podium de Ligue 1 et de prendre une option sur la deuxième position en s'inclinant à Strasbourg, le club rhodanien n'est pas non plus dans le trou. En effet, tout n'est pas perdu pour l'OL qui samedi face à Nice doit gagner afin d'éviter de perdre le bénéfice de ses 8 victoires en 9 matches. Alors, afin de remonter le moral de ses joueurs, mais également de rappeler l'enjeu crucial de ce choc face à Nice au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas est venu ce lundi rencontrer les footballeurs et le staff de l'Olympique Lyonnais.

Une intervention présidentielle auprès des joueurs suffisamment rare pour provoquer un vrai impact. Ainsi, la dernière fois que le patron de l'OL était venu dans le vestiaire pour prendre la parole, c'était après l'énorme déconvenue engendrée par l'élimination lors des quarts de finale de l'Europa League face à Moscou à Lyon. Si l'effet est le même cette fois encore, à savoir huit victoires de rang, l'Olympique Lyonnais n'a pas grand-chose à craindre samedi contre le Gym.