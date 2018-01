OL : Jean-Michel Aulas met les choses au point

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux.

Au lendemain de la défaite de Lyon à Bordeaux, avec notamment deux penalties accordés par l'arbitre aux Girondins, Jean-Michel Aulas a voulu mettre les choses au point. Car le président de l'Olympique Lyonnais n'apprécie pas de voir que certains l'accusent de s'attaquer uniquement aux arbitres quand ils ne vont pas dans son sens. Et Jean-Michel Aulas de faire comprendre qu'il n'en voulait pas à Mr Letexier, mais regrettait seulement que ce dernier soit au sifflet dimanche à Bordeaux alors qu'il y avait eu une polémique avec lui lors d'un récent TFC-OL.

« J’ai défendu l’arbitre en indiquant que lui faire arbitrer ce match 3 jours après la commission de discipline de Mariano ce n’était pas approprié! (...) L’arbitre de la rencontre qui est celui de Bordeaux avait fustigé dans son rapport d'après match Mariano le fera t-il aussi pour Malcom ?, s’interroge le patron de l’Olympique Lyonnais, qui reconnaît quand même avoir rigolé des facéties du community manager des Girondins, lequel a chambré l’OL après le match. Ils ont raison c'était drôle et le foot doit rester quelquefois insouciant spontané : c l'arroseur arrosé moi je me suis marré même si la défaite fait mal. »