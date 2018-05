OL : Jaloux du PSG, aigri contre l'OM, Dugarry est écoeuré par Aulas

Dans : OL, OM, PSG.

Christophe Dugarry n'a pas du tout apprécié les propos de Jean-Michel Aulas après la qualification de l'Olympique Lyonnais pour la Ligue des champions au nez et à la barbe de l'Olympique de Marseille. Et pour le champion du monde 98, et ancien joueur de l'OM, l'heure n'est plus à la diplomatie. Sur RMC, Christophe Dugarry s'est en effet totalement lâché contre le président de l'OL, malgré le fait qu'il apprécie le club rhodanien.

Mais cette fois trop c'est trop a estimé Dugarry. « Le président Aulas est un grand président, c’est un exemple pour beaucoup avec tout ce qu’il a fait pour son club depuis 30 ans. J’ai adoré voir jouer son équipe à l’époque où ils ont gagné des titres, il y a eu des grands joueurs et j’ai vibré (...) Mais j’en ai marre de le voir aussi aigri. Au lieu de jubiler et de fêter sa 3e place avec les joueurs, son entraîneur, de féliciter Depay qui a marqué un triplé, il va parler de l'OM avec cette petite phrase. Mais un peu de classe, qu’est-ce qu’il va se rabaisser ? J'en ai marre de voir le Jean-Michel Aulas aigri, j’en ai marre de voir le Jean-Michel Aulas jaloux quand c'est le PSG, marre de ses petites phrases, marre de ses tacles. J’aime ce club, ce stade, j’ai des amis là-bas, mais là il y a une ombre Aulas qui plane. Et je ne supporte plus l'équipe, le maillot, parce qu'on sait que quoi que les gars fassent, il y aura toujours une petite phrase que me fera détester ce que je viens de voir sur le terrain », a expliqué Christophe Dugarry dans un réquisitoire pour le moins musclé à l'encontre de Jean-Michel Aulas.