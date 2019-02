OL : Jackpot, Lyon fait les comptes et dit merci à l'UEFA

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Dans une situation sportive plutôt bonne malgré la défaite à Nice dimanche soir, les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent également avoir le sourire en ce qui concerne les comptes de leur club préféré. En effet, OL Groupe a communiqué ce mardi les chiffres du 1er semestre 2018/2019. Et les chiffres sont très satisfaisants, notamment grâce à la participation de l'OL a la phase de groupes de la Ligue des Champions, dans la quelle les Rhodaniens ont réussi un beau parcours, et pu amasser une somme très conséquente.

« Au 1er semestre 2018/2019, les produits des activités s’élèvent à 168,4 M€ (147,6 M€ en N-1), et atteignent un plus haut niveau historique pour la période. Cette performance est notamment le reflet de la participation de l’équipe masculine à la phase de groupe de Champions League (Europa League en N-1), qui génère une hausse globale des revenus de billetterie Europe et de droits TV UEFA d’environ 48 M€. Les revenus des séminaires et visites, au sein de l’activité Events, connaissent une très forte progression (+68%) en relation avec une activité record au mois d’octobre et l’organisation de salons professionnels de grande ampleur. Alors qu’aucun grand évènement n’a été réalisé sur la période (concert de Céline Dion et match de rugby France/All Blacks en N-1), cinq concerts sont d’ores et déjà programmés sur le 2nd semestre de l’exercice. Les produits de cessions des contrats joueurs s’établissent à 38,1 M€. L’activité Trading du début de saison a été volontairement réduite en liaison avec la participation du club en Champions League. Au 31 décembre 2017, ils s’élevaient à 64,6 M€, avec notamment le transfert le plus important réalisé à ce jour par le club (Alexandre Lacazette à Arsenal pour 50 M€). L’excédent brut d’exploitation s’établit à 53,9 M€, niveau le plus élevé enregistré à date par le Groupe pour un 1er semestre, bénéficiant de la croissance soutenue de l’activité. Il représente 32% du total des produits des activités (28% en N-1) » explique OL Groupe dans son communiqué de presse. Des chiffres qui vont assurément donner le sourire à Jean-Michel Aulas…