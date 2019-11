OL : Insulté par Gonalons, Valbuena était devenu son pote

Dans : OL.

Désormais à l'Olympiakos, Mathieu Valbuena sait que du côté de 'OL et l'OM, les supporters ne le regrettent pas vraiment. Mais le milieu de terrain a raconté une anecdote datant de ses années lyonnaises pour montrer qu'il était bien intégré partout où il est passé.

Mathieu Valbuena est un footballeur à part, qui a forcé le destin pour devenir l’international qu’il a été, avant de se perdre dans une sombre histoire de sextape qui lui a coûté sa place chez les Bleus et l’a probablement forcé à quitter la France. Mais du côté de la Grèce, et plus précisément de l’Olympiakos, Mathieu Valbuena a retrouvé des couleurs. C’est à Athènes que RMC est venu interroger le milieu de terrain de 35 ans, lequel est notamment revenu sur sa signature à Lyon et sur la manière dont il s’est intégré dans un vestiaire où certains lui promettaient le pire

Et Mathieu Valbuena de raconter. « Je me rappelle quand je suis arrivé à Lyon, Maxime Gonalons ne pouvait pas me voir. Peu de monde pouvait me voir, mais bon… Et à force, j’ai connu Max au quotidien. J’ai été parfois chez lui. Alex Lacazette le chambrait en lui disait que maintenant il traînait avec Valbuena alors que par le passé il m’insultait avant les matchs. Maxime répondait que oui parce que maintenant il m’aimait bien et que j’étais son pote », confie le milieu de terrain de l’Olympiakos, histoire de tordre le cou à une réputation qui lui colle à la peau.