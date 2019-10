OL : « Injoignable et peu travailleur », Laurent Blanc déjà attaqué !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

À la recherche d’un nouvel entraîneur depuis l'éviction de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais ne manque pas de solutions.

Ces derniers jours, la direction du club rhodanien, menée par le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho, a rencontré plusieurs candidats. Parmi eux, le nom de Laurent Blanc ressort en tant que piste prioritaire. Interrogé à deux reprises par Lyon depuis jeudi, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a donc jamais été aussi proche d’un retour au premier plan. Viré par le Paris Saint-Germain en juin 2016, le Président n’a plus coaché depuis. Une énorme période d'inactivité qui interroge. S’il a d’abord volontairement pris du recul en prenant le temps de souffler, le technicien de 53 ans a ensuite payé pour sa mauvaise image, comme l’explique France Football.

« Annoncé comme le possible successeur de Sylvinho du côté l'Olympique Lyonnais, l'ancien entraîneur des Bleus et du PSG va peut-être enfin sortir de cette longue période d'inactivité, provoquée autant par son désir de prendre du recul que par une réputation pas toujours justifiée d'homme injoignable et peu travailleur », lance le média national. Désireux de redevenir entraîneur depuis quelques mois, Blanc voudra montrer à tout le monde qu’il a des qualités, sachant que ses équipes ont toujours bien joué.