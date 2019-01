OL : Iniesta à Lyon, enfin presque...

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire à Bourges en Coupe de France il y a une semaine, Maxence Caqueret fait partie des jeunes joueurs scrutés avec attention par les supporters de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, celui qui a signé son premier contrat professionnel en fin d’année dernière traverse actuellement la période la plus intense de sa jeune carrière, avec des présences de plus en plus régulières avec le groupe professionnel. Le milieu de terrain, qui s’est confié au site officiel de l’OL, avoue qu’il rêve de s’imposer dans son club de cœur. Et pour y parvenir, il prend un certain Andrès Iniesta comme modèle…

« C’est vrai que c’est une période assez extraordinaire pour moi : j’ai vécu mes premiers pas en pros, j’ai aussi signé mon premier contrat professionnel… C’était mon objectif numéro un mais ce n’est qu’une étape de ma carrière. L’OL, c’est mon club de cœur. Avant même mon arrivée ici, je supportais déjà ce club. Chaque année, j’avais mon maillot de l’OL. Je suivais tous les matches avec mes parents. Arriver ici et signer pro quelques années plus tard, c’est incroyable ! J’avais même des posters de plusieurs joueurs comme Juninho ou Michel Bastos... Et j’étais fan de Grégory Coupet : quand j’avais quatre ans, j’étais allé à une séance de dédicaces et il m’avait signé des gants. Mais je ne pense pas qu’il soit au courant (rires). On me dit souvent que c’est compliqué de ne pas avoir un gros physique à ce poste de milieu de terrain. Mais je suis un joueur qui joue simple, qui évite le plus possible les duels mais qui n’hésite pas à y aller quand il le faut. J’ai un modèle, c’est Andres Iniesta. Depuis que je suis petit, je le regarde jouer. Et aujourd’hui encore, je me passe vidéos de lui » a expliqué le jeune milieu de terrain de l’OL, sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2021. Et qui ne cesse d’impressionner en interne…