OL : « Incassable », Depay roule des mécaniques après OL-PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Buteur héroïque de l’OL au bout du temps additionnel contre le PSG dimanche soir (2-1), Memphis Depay a lancé un message à Bruno Genesio : il est plus qu’un simple remplaçant.

Pourtant, c’est bien du banc de touche que l’international néerlandais a observé la majeure partie de la rencontre. A l’issue de la rencontre, le numéro 11 de l’OL était euphorique. « Incassable », l’ancien attaquant de Manchester United promet de « revenir à chaque fois » plus fort dans le onze de départ du coach rhodanien, qui lui a préféré Houssem Aouar et Maxwell Cornet dans les couloirs de l’attaque contre Paris.

« Je continue de progresser et de montrer que, peu importe ce qu'on me fait subir ou qu'on me sorte de l'équipe, je reviendrai à chaque fois. Je suis trop fort pour ça, incassable. Quand j'ai vu le ballon rentrer dans la lucarne, c'était un sentiment incroyable. Tout le monde rêve de marquer ces buts victorieux à la dernière minute, donc je suis vraiment heureux. Je n'ai rien à prouver à mon coach » a-t-il lancé. Bruno Genesio appréciera… ou pas. En attendant, Memphis Depay s’est offert un sentiment de pur bonheur grâce à son but magnifique dans les ultimes secondes de la rencontre contre le PSG.