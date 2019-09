OL : Il voulait partir, Aulas lui a retourné le cerveau

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Proche d’un départ cet été pour la deuxième année de suite, Maxwel Cornet a finalement prolongé son contrat en faveur de l’Olympique Lyonnais. Désormais lié au club rhodanien jusqu’en juin 2023, l’ancien ailier du FC Metz a changé d’avis et n’a désormais plus de velléités de départ. Mais quels sont au juste les éléments qui ont chamboulé sa réflexion, alors qu’il est clairement un remplaçant aux yeux de Sylvinho en ce début de saison ?

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a mis en avant le discours des deux hommes forts du club, à savoir Jean-Michel Aulas et Juninho. « Il y a eu des discussions avec le club cet été. Je suis très content d'être à Lyon, même si j'avais soumis des envies de départ. Le président a su me convaincre. Partir pour partir, ça ne m'intéressait pas. Il fallait que le projet soit intéressant. En plus, on joue la Ligue des champions cette année. Un nouveau coach est arrivé, Juninho aussi, c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance » a lancé devant les journalistes l’ailier droit de l’OL, resté sur le banc de touche contre Paris et qui n’est pas pressenti pour débuter à Brest.