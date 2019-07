OL : Il veut rester, Lyon n'en veut plus, on fait quoi ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais joue ce dimanche à l'Emirates Stadium un match de prestige contre Arsenal, l'OL s'étant réservé deux morceaux de choix pour finir sa préparation puisqu'après les Gunners, la formation du duo Juninho-Sylvinho croisera la route de Liverpool, champion d'Europe en titre, avant un match à priori moins compliqué contre Bournemouth. Mais pour ce rencontre de gala à Londres, l'entraîneur brésilien de Lyon doit se passer de Marcelo, lequel était déjà forfait sur blessure la semaine passée face au Genoa. Mais si actuellement on parle beaucoup du défenseur brésilien du côté de la capitale des Gaules c'est que son cas n'est toujours pas réglé, alors que l'on va bientôt entamer le dernier mois du mercato estival 2019.

Selon L'Equipe, Marcelo persiste et signe à vouloir rester à l'Olympique Lyonnais, où il lui a encore deux ans de contrat, tandis que du côté de Jean-Michel Aulas et du staff de l'OL on a clairement fait savoir au joueur brésilien qu'on accueillera avec les bras ouverts une demande de transfert. Même si quelques pistes ont été évoquées en Turquie, un championnat que connaît bien l'ancien défenseur du Besiktas, Marcelo paraît lui déterminé à rester à Lyon, ville que sa famille et lui apprécient énormément comme il l'a souvent dit. Il reste encore un mois pour essayer de trouver une solution qui convienne au joueur et à l'Olympique Lyonnais.