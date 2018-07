OL : Il pleut des millions pour Ndombélé, Aulas dit non !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Officiellement recruté par l’Olympique Lyonnais après son prêt payant très fructueux la saison passée, Tanguy Ndombele est pourtant toujours présent dans la case mercato.

Il faut dire que, d’un côté, le milieu de terrain est en discussions avec l’Olympique Lyonnais pour prolonger son contrat et surtout récupérer un salaire digne d’un titulaire à Lyon. D’un autre côté, et c’est peut-être lié, les intérêts des grands clubs européens sont de plus en plus concrets. La preuve avec cette information de Yahoo Sport, qui annonce que l’OL a reçu une offre supérieure à 40 ME pour le transfert de l’international espoir français. Un club anglais en est à l’origine, et tout laisse à penser qu’il s’agit de Tottenham, qui avait sérieusement accéléré dans ce dossier depuis quelques jours.

Les Spurs veulent un milieu de premier choix, et ont jeté leur dévolu sur l'ancien amiénois. Mais à l’image du dossier Fékir et des discussions tendues avec Liverpool, Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à craquer dès la première offre, surtout qu’il n’a aucun besoin financier concret. C’est pourquoi le président de l’OL aurait refusé cette proposition, déclarant Tanguy Ndombele intransférable et capital pour son club afin de bien figurer la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue des Champions.