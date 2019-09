OL : Il ne laissera plus tomber Lyon, c'est promis

Dans : OL, Ligue 1.

Tout nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, Sylvinho a déjà eu un premier casse-tête lors de ce mois d’août.

Pénalisé par l’expulsion de Youssouf Koné à Montpellier et la blessure de Fernando Marçal, le Brésilien a du bricoler au poste d’arrière gauche. Un contretemps qui freine en tout cas l’acclimatation de l’ancien lillois, dont le carton rouge a marqué la fin du bon début de saison de l’OL. Dans un match que Lyon maitrisait, le Malien a perdu ses nerfs sur un duel qui s’est prolongé par de la provocation, et un comportement qui ne pouvait résulter que sur son expulsion. De quoi ternir donc les premiers matchs du club rhodanien, mais aussi de ce joueur qui a explosé sur le tard, et ne compte pas encore 50 matchs de Ligue 1 dans les jambes. De quoi lui servir de leçon pour la suite, comme le confie un membre de l’OL au Progrès.

« Il s’est fait piéger par Andy Delort, mais ça n’arrivera plus », promet-on à Lyon. Une manière de faire comprendre que Koné a certainement entendu parler du pays après son geste et sa suspension, et qu’à 24 ans et après son arrivée dans un club qui dispute la Ligue des Champions, ce genre de comportement ne peut pas se reproduire sous peine de ne pas continuer longtemps l’aventure à l’OL.