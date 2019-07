OL : Il manque un Luiz Gustavo à ce Lyon un peu tendre

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Face à Arsenal en première mi-temps dimanche, le trio Mendes-Lucas-Diop a éprouvé de grosses difficultés. Aussi bien dans la récupération du ballon que dans l’utilisation de celui-ci, les milieux de terrains rhodaniens n’ont pas vu le jour. Dès la seconde période, avec l’entrée de Lucas Tousart, la donne a changé et l’OL semblait plus équilibré. Cela veut peut-être dire que Lyon évoluera avec Thiago Mendes dans un rôle de relayeur, plus que de sentinelle, au cours de la saison.

Si cela venait à être le cas, un joueur comme Luiz Gustavo pourrait être bien utile à l’Olympique Lyonnais. C’est tout du moins l’avis de Giovanni Castaldi, lequel a soumis cette idée à Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter. « Mendes en 8 et un n°6 recruté ? Pas franchement réalisable, mais j’aurais adoré voir un milieu Aouar - Luiz Gustavo - Thiago Mendes. Je suis comme toi, je préfère Mendes plus haut » a expliqué le journaliste de Yahoo, dialoguant avec l’un de ses followers. Reste maintenant à voir si l’OL relancera la piste Luiz Gustavo, creusée en tout début de mercato sous l’impulsion de Juninho et de Sylvinho. A ce jour, cela semble hautement improbable mais en cette période estivale, tout est possible.