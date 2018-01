OL : Il est beau mon OL applaudit Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio (entraîneur de l’Olympique Lyonnais après la victoire à Guingamp) : « C'est un match accompli parce que dans le contenu j'ai vu ce que j'aime voir de mon équipe : du jeu, beaucoup de mouvement, beaucoup de sérieux aussi, de respect tactique. C'est une très belle soirée même si je pense qu'on aurait pu et dû gagner un peu plus largement. Je pense qu'on a plus d'occasions franches que lorsqu'on a gagné à Saint-Étienne, à Nice ou à Troyes, par exemple. Lorsqu'on est comme ça techniquement, et lorsqu'il y a du mouvement surtout, parce que pour jouer à une touche de balle, il faut du mouvement, de la disponibilité au porteur du ballon, c'est vrai que c'est agréable à voir.»