OL : Il devait signer, l'OL dit non à ce Brésilien !

Dans : OL, Mercato.

Ce dossier commençait à sérieusement partir en vrille, et l’Olympique Lyonnais a décidé, pour sa part, d’y mettre un terme.

Entre les annonces des différents agents, des clubs concernés (ou non), la gourmandise de Santos et les performances du joueur, il y avait visiblement trop d’écart et Lyon ne recrutera pas Lucas Verissimo. Le défenseur central a été observé par Florian Maurice lors de son match du week-end dernier en championnat, et sa prestation n’a visiblement pas convaincu le recruteur en chef du troisième de Ligue 1. Il avait été expulsé dès la 54e minute après s’en être pris à l’arbitre, et n’aurait pas incité l’OL de faire un gros effort financier pour le faire venir affirme Bilel Ghazi, journaliste de L’Equipe.

Résultat, le club rhodanien devrait abandonner cette piste et ne pas donner suite, alors que les discussions autour de son transfert pour 9 ME avaient été entamées. Les représentants du Brésilien devront compter sur d’autres clubs pour faire monter les enchères, car l’OL semble bien avoir décidé de travailler sur d’autres cibles pour renforcer sa défense la saison prochaine.