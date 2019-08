OL : Il craque, les agents des joueurs pourrissent la vie de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

De retour à Lyon cet été, Juninho découvre son rôle de directeur sportif d'un club comme l'OL. Et le Brésilien ne le cache pas, certaines mauvaises habitudes ont visiblement été prise au sein du club rhodanien, comme ailleurs. Car chaque joueur semble désormais vouloir directement négocier sa place dans le onze de départ en demandant aux agents de gérer tout cela avec la direction du club. Tout cela en zappant donc l'entraîneur, ce qui rend totalement fou Juninho.

« Il y a une chose totalement bizarre que je découvre, c’est que j’ai rencontré plusieurs agents de joueurs depuis que je suis ici. Et tous pour la même chose, avoir des garanties. Imaginez que si on a 25 joueurs, on doit rencontrer les 25 représentants de ces joueurs qui demandent s’ils vont jouer, sachant qu’on a 11 titulaires seulement. C’est compliqué, car on ne peut rien promettre. C’est sur le terrain que l’on gagne sa place, c’est l’entraîneur qui décide l’équipe qui va jouer. Je pense que cela arrive car on a dû laisser passer des choses les saisons passées. Ce n’est pas une critique, car cela n’arrive pas seulement ici à Lyon, mais également à des clubs plus grands que nous. Comment voulez-vous que j’annonce à 25 joueurs le temps de jeu qu’ils auront pendant la saison ? Je demande seulement qu’on respecte les choix de l’entraîneur. Souvent, ce sont les joueurs qui ne demandent rien et qui jouent 10-12 matches qui font la différence en fin de saison », a confié Juninho, visiblement agacé de ces garanties exigées par certains footballeurs lyonnais à cet instant de la saison.