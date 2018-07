OL : Il avait parié sur la Ligue des Champions, il ne le regrette pas

Dans : OL, Ligue des Champions.

Suite à une saison en dents de scie du côté de Strasbourg, où il était prêté par Lille, Martin Terrier va bientôt découvrir la scène européenne avec l'Olympique Lyonnais. Un véritable bonheur pour lui.

Martin Terrier est un Gone depuis le début de l'année 2018, mais il a officiellement endossé le maillot de l'OL cette semaine lors de la reprise de l’entraînement. Transféré pour 11 millions d'euros en provenance du LOSC, l'attaquant a hâte de jouer son premier match avec Lyon en Ligue 1, mais aussi et surtout en Ligue des Champions. Puisque le joueur 21 ans va découvrir la plus grande compétition des clubs au cours des prochaines semaines, vu que la formation de Bruno Genesio s'est directement qualifiée pour la phase de poules grâce à son podium de la saison dernière.

« La Ligue des Champions ? Pour moi, c'est un rêve de gosse. Tous les ans, je regarde les matchs à la TV. Et pouvoir y participer cette année, c'est un très bon sentiment pour moi », a lancé, au micro d'OL TV, Terrier, qui a certainement vécu avec soulagement la fin de saison de son futur club, qui aurait pu perdre sa place sur le podium au profil de Marseille à la dernière journée.