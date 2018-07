OL : Il a zappé la reprise, Depay a trouvé son excuse

Dans : OL, Ligue 1.

Seul absent à la reprise de l’entrainement, Memphis Depay s’est octroyé quelques jours de vacances en plus.

L’attaquant lyonnais est attendu en cette fin de semaine dans la cité rhodanienne, après s’être entretenu avec ses dirigeants. Convoqué pour le 2 juillet comme l’ensemble de l’effectif en dehors des Mondialistes, le Néerlandais pensait bénéficier d’une dispense pour cette première semaine. Le motif ? Ses sollicitations avec les Pays-Bas pour les deux matchs amicaux de fin de saison, qui ont donc repoussé son départs en vacances de plusieurs jours. D’autres joueurs comme les espoirs français (Aouar, Ndombele, Tousart) ou Traoré avec le Burkina Faso ont aussi effectué un peu de rab en fin de saison dernière, sans manquer la reprise.

Depay s’est offert ce droit, même si Bruno Genesio a rappelé en conférence de presse que les cinq semaines de vacances dont il a pu bénéficier étaient largement suffisantes. Depuis, les deux parties se sont expliquées, et le buteur de l’OL aura droit à une belle amende et la remontrance qui va avec. Les supporters lyonnais seront quand même soulagés, aucun bras de fer ou transfert n’est en vue pour Depay, qui a simplement rappelé que, sur le terrain comme en dehors, il était toujours imprévisible. Pour le meilleur et pour le pire.