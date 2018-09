OL : Il a surpris tout le monde à Lyon, et il veut continuer

Dans : OL, Ligue 1.

Révélation de la saison passée au poste de milieu de terrain axial, Tanguy Ndombélé a mis les choses au clair après un marché des transferts plus calme que prévu. L’international espoir a refusé l’idée de quitter l’OL trop tôt, et a même prolongé d’un an son bail, avec très probablement une belle revalorisation à la clé. Sur le site officiel de son club, il a ainsi affirmé haut et fort qu’il comptait bien continuer sa progression, avec notamment des objectifs personnels forcément élevés quand on connaît la force de caractère et le parcours du joueur. Mais en revanche, sa réussite de la saison passée n’est clairement pas une surprise pour l’intéressé, que tout le monde ou presque a pourtant découvert en Ligue 1.

« Je suis content de rester une saison de plus à l'Olympique Lyonnais. C'est la chose que je voulais. J'espère qu'on va faire une grande saison. C'était important pour moi. Je n'ai fait qu'une saison ici, je voulais rester pour continuer ma progression et confirmer. Je veux faire de grandes choses ici. J'ai des objectifs personnels mais je préfère les garder pour moi. J'ai fait une bonne saison car les gens ne m'attendaient pas à ce niveau-là. Je ne suis pas surpris même si je suis déçu de certains matches. On peut toujours faire mieux », a prévenu un Tanguy Ndombélé qui sait très bien que la saison de la confirmation est certainement la plus difficile à réaliser.