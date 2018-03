OL : Houssem Aouar est dans le dur et c’est tant mieux

Dans : OL, Ligue 1.

Inattendu en début de saison, Houssem Aouar (19 ans) était la bonne surprise de l’Olympique Lyonnais pendant la phase aller du championnat.

Ses qualités techniques et sa vision du jeu lui ont ouvert les portes du onze de départ, au détriment de joueurs comme Memphis Depay ou Tanguy Ndombele. Mais comme souvent avec les jeunes prodiges, le milieu polyvalent connaît une baisse de régime. Pendant que l’OL est embarqué dans une mauvaise dynamique, Aouar vient de profiter de sa deuxième titularisation en sept matchs à Caen (défaite 1-0) jeudi en Coupe de France. Pas de quoi l’inquiéter outre mesure.

« Ce sont des moments un peu durs, a confié l’international Espoirs français en zone mixte. On me dit et on me répète que, dans le football, tout n'est pas toujours rose. Même quand ça va mal, il ne faut pas baisser les bras et continuer à bosser. Après mes premières titularisations, j'étais sur un petit nuage. Je ne me posais pas de question, j'étais en pleine confiance et je jouais les matchs à fond. Là, on est un peu moins bien, comme l'équipe, et il y a quelques doutes qui s'installent. Il faut être fort mentalement car au haut niveau, ce n'est pas tout le temps beau. »

Aouar positive

« Je pense que cette saison va me faire engranger beaucoup d'expérience, a-t-il positivé. J'apprends au quotidien. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus difficile donc il va falloir se remettre au boulot et ne rien lâcher. En tant que compétiteur, on veut jouer tous les matchs, mais j'apprends. C'est ma première saison, je suis encore jeune, donc il vaut mieux entre guillemets galérer maintenant pour acquérir de l'expérience et se forger un bon mental. » En tout cas, Aouar n'a pas perdu sa lucidité en dehors du terrain.