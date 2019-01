OL : Hervé Penot tacle cet OL surcoté et tellement plus faible que le PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Brillant en Ligue des Champions lors des confrontations face à Manchester City, l’Olympique Lyonnais semblait clairement être la seule équipe en France capable de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais les matchs contre Strasbourg en Coupe de la Ligue puis face à Reims en Ligue 1 cette semaine ont rappelé l’énorme différence qui existait entre le club de la capitale et l’équipe de Bruno Genesio. Journaliste de L’Equipe suivant l’actualité de l’OL, Hervé Penot est même surpris que certains aient réellement pensé que les Gones étaient en mesure de concurrencer le champion de France en titre.

« OL-Reims a été l’un des plus mauvais matchs de l’OL cette saison. Collectivement rien ou presque et des individualités très en dessous. L’équipe est dans le dur en ce début d’année. Lyon galère contre les petits, c’est classique. Mais le vrai souci, c’est l’analyse de départ sur Lyon. Quand on dit que ça pouvait être du niveau de Paris, ça fait rire… Certains surcotent Lyon à mes yeux. Toutes les erreurs viennent de là. Quels joueurs de l’OL peuvent jouer à Paris ? » s’est interrogé Hervé Penot, répondant à des supporters lyonnais sur Twitter. Un terrible constat pour Jean-Michel Aulas, qui sait que la route sera encore longue avant de rattraper l’ogre parisien…