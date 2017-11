Dans : OL, Ligue 1.

De nombreux journalistes et consultants ont estimé que le geste de Nabil Fekir après son cinquième but lors du derby ASSE-OL n'était pas vraiment méchant, et relevait du chambrage de bon aloi dans le football. Mais pour Hervé Penot, le capitaine de l'Olympique Lyonnais a tout même été trop loin dans son attitude, le journaliste de L'Equipe étant persuadé que Nabil Fekir a fait cela en connaissance de cause et pas dans un geste improvisé comme le pense de son côté Didier Deschamps.

« Il ne faut retirer cela du contexte. Les bus des supporters a été caillassé, celui des joueurs aussi, il y a eu des insultes permanentes, on sent bien qu’il y a une tension incroyable autour de ce match. A un moment tu mènes 5-0, il n’y a pas besoin de faire cela, car là tu ajoutes de l’humiliation. Ce n’est pas du chambrage, c’est de l’humiliation devant la tribune des Ultras... A 3-0, 4-0 les supporters n’ont rien fait, ils n’ont pas bougé, c’est quand Fekir retire son maillot que cela descend. Cela n’exonère en rien l’attitude des supporters, mais ce genre de geste ça peut être dangereux. On ne sait pas ce qui peut arriver ensuite dans les rues de Saint-Etienne, il a des responsabilité et il le sait. Vous pensez que ce n’est pas réfléchi tout cela ? Il savait bien ce qu’il faisait. Mais cela n’enlève rien à ses qualités, mais il faut juste qu’il réfléchisse et qu’il évite certains gestes dans des circonstances bien précises », a confié ce lundi soir Hervé Penot.