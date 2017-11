OL : H. Fournier avoue que son successeur fait très fort

Dans : OL, Ligue 1.

Limogé à la trêve de Noël en 2015, Hubert Fournier est parti en bons termes avec l’un de ses clubs de cœur, où il a également été joueur. Désormais Directeur Technique National, il suit de près les performances de l’Olympique Lyonnais, et notamment celles de son successeur. Dans les colonnes du Parisien, Hubert Fournier insiste sur toute l’importance de Bruno Genesio dans la bonne série actuelle de l’Olympique Lyonnais. Une manière de rappeler que son ancien adjoint, tellement critiqué depuis sa nomination, a peut-être un peu de mérite dans les performances actuelles de son équipe.

« La part de mérite de Bruno Genesio ? Enorme. Bruno, je le connais bien. Il connaît tous les rouages du club et il a une vision d’ensemble de ce qui va et de ce qui ne va pas. Comme n’importe quel entraîneur, il a fait des essais pour trouver la bonne formule. Et ses rotations d’effectif se révèlent aujourd’hui cohérentes. Son démarrage a été poussif car il y a eu énormément de nouveaux joueurs qui sont arrivés. En défense, trois titulaires sur quatre sont nouveaux : Marçal, Tete et Marcelo. Il faut du temps pour les automatismes. Et c’est pareil en attaque avec les arrivées de Traoré et Mariano. L’équipe ne pouvait pas se construire en cinq matchs », a prévenu l’ancien entraineur du Stade de Reims, pour ce balbutiement du début de saison était logique, même s’il a donné quelques coups de chaud au président Aulas.