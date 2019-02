OL : Guingamp, le piège ultra-classique avant Barcelone

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Déjà vainqueur deux fois de Guingamp cette saison (4-2 à l’aller et 2-1 en Coupe de France), l’Olympique Lyonnais tentera le triplé, ce vendredi soir au Groupama Stadium.

Une manière idéale de préparer la réception du FC Barcelone la semaine prochaine, même si les suiveurs habituels de l’OL peuvent craindre une démobilisation. Entre l’approche du grand match, la volonté de ne pas se blesser, le statut d’archi-favori face à la lanterne rouge, et les quelques changements prévus par Bruno Genesio, cette rencontre a tout du match piège. Même les Guingampais en sont conscients, même si pour Jocelyn Gourvennec, cette deuxième partie de saison démontre que l’OL n’est plus aussi irrégulier que par le passé.

« Je ne sais pas comment ils vont aborder ce match avant Barcelone, on sait que les Lyonnais sont parfois irréguliers mais là, ils sont quand même présents, et ont du talent à tous les niveaux. À nous de tirer profit des bonnes situations que l’on pourra avoir… », a livré l’entraineur du club breton, qui ne voit pas spécialement l’OL enchainer les défaites, après celle subie face à Nice le week-end dernier. Avant de recevoir Barcelone et pour avoir l’esprit relâché demandé pour une telle affiche, cela ferait en effet mauvais genre.