OL : Gueye file au PSG, Everton ne piochera pas à Lyon

A moins d’un improbable retournement de situation, Idrissa Gueye va s’engager dans les prochaines heures avec le Paris Saint-Germain.

A n’en pas douter, l’international sénégalais, finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, va laisser un énorme vide à Everton, où il est un pilier depuis plusieurs années. Pour le remplacer, les Toffees avaient, dans un premier temps, songé à Lucas Tousart. Mais à en croire les informations de L’Equipe et du Daily Mail, ce n’est finalement pas vers le Lyonnais que vont se tourner les dirigeants britanniques.

Pour le grand quotidien français, la piste n°1 d’Everton pour remplacer Idrissa Gueye se nomme Jean-Philippe Gbamin, dont le nom a été associé à Paris et à Lyon ces dernières semaines. En Angleterre, on évoque une piste un peu plus prestigieuse pour Everton, celle menant à Tiémoué Bakayoko. Quoi qu’il en soit, il semblerait que la direction sportive du club anglais ait l’intention de frapper un grand coup sur le marché des transferts afin de remplacer Idrissa Gueye. Joueur de devoir, Lucas Tousart apporterait assurément aux Toffees mais il semblerait que cette piste ne soit plus d’actualité.