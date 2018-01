OL : Grenier range son casier, il quitte l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le suspense semble terminé concernant Clément Grenier, puisque ce mercredi Le Progrès confirme les rumeurs, à savoir que le départ du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais est imminent. Prêté la saison passée à l'AS Rome, le joueur formé à l'OL n'avait pas été conservé par le club de la capitale, lequel n'avait pas levé l'option d'achat. Mais s'il n'a pas convaincu la Roma, Clément Grenier semble tout de même avoir tapé dans l'oeil des dirigeants italiens.

Car si l'on a prêté l'intention à Clément Grenier d'aller disputer le championnat nord-américain, c'est bel et bien en Serie A que le milieu de 26 ans s'apprête à relancer sa carrière mise à l'arrêt cette saison à l'Olympique Lyonnais. En Italie, on affirme que le dossier pourrait se régler dans les prochains jours, ce qui serait évidemment un soulagement pour Clément Grenier, lequel n'a pas caché son spleen ces dernières semaines, ne supportant plus de cirer le banc ou de suivre les matches de l'OL depuis les tribunes. Reste désormais à finaliser tout cela, mais le départ de celui qui a longtemps été un des symboles de la formation à la sauce lyonnaise est désormais proche.