OL : Grenier fâché avec l'OL ? Sa réponse est très classe

Après six mois très convaincants à Guingamp, Clément Grenier s’est engagé en faveur de Rennes cet été. Un beau come-back pour l’ex-meneur de jeu de l’OL, qui n’entrait plus dans les plans de Bruno Genesio à Lyon la saison dernière. Dans une interview accordée à L'Equipe, l’international français est revenu sur son aventure lyonnaise. Sans haine, ni rancœur. Mais avec un petit esprit revanchard que les supporters rhodaniens comprendront sans doute.

« Lyon, j'y ai fait ce que j'avais à faire. J'ai commencé très tôt, j'ai réussi de très belles saisons. Sur la fin, c'était plus compliqué, des blessures m'ont évidemment retardé. Je pense que j'étais revenu à un très bon niveau mais je n'ai pas eu la chance de pouvoir le démontrer sur le terrain, c'est pour ça que j'ai dû le démontrer ailleurs. C'était un choix de leur part, j'ai pris la décision de partir pour montrer que j'étais bien en forme » a expliqué Clément Grenier avant d’évoquer une éventuelle rancœur envers son ex-entraîneur, à savoir Bruno Genesio. « Si je lui en veux ? Non, je suis passé à autre chose, je ne m'arrête pas à ça. J'ai vingt-sept ans, je suis en pleine possession de mes moyens, c'est bien ça qui compte. Lyon restera mon club formateur, l'endroit où j'ai pu commencer ma carrière et aller en équipe de France » a lâché un Clément Grenier éternellement reconnaissant envers l’OL. Mais qui à n’en pas douter, aura à cœur de briller lors des rencontres entre Rennes et son club formateur cette saison…