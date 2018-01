OL : Grenier a le bon profil pour le 19e de Ligue 1 au mercato

Dans : OL, Mercato, TFC, Foot Europeen.

À la recherche d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière durant ce mercato hivernal, Clément Grenier est annoncé dans le viseur de Toulouse. Une piste que son agent valide.

Le TFC vit une saison compliquée. Avant-dernier de Ligue 1, avec 20 points en 22 journées, le club violet est au plus mal, vu qu'il n'a plus gagné en championnat depuis le mois de décembre. Une série noire qui a même coûté sa place à Pascal Dupraz, limogé ce lundi de son poste d'entraîneur. Si un nouveau coach est attendu dans les prochains jours pour sauver le club, les dirigeants toulousains, eux, continuent de plancher sur le mercato. Plusieurs renforts sont espérés, et notamment dans l'entrejeu. Depuis quelques jours, la rumeur Clément Grenier prenait de l'ampleur dans la Ville Rose. Son représentant aimerait bien, mais il n'y a rien de concret.

« Il n’y a rien avec le TFC. Pas la trace d’un contact à ma connaissance. En revanche, c’est certain que Clément entre parfaitement dans le profil recherché et que les deux présidents se connaissent très bien. Son salaire de 300 000 euros mensuels ? C’est un tout autre débat. Ce que veut Clément, c’est retrouver du temps de jeu », a précisé, dans La Dépêche du Midi, l'agent de Grenier, qui avoue donc que cette piste pourrait aboutir, si on voulait bien s'en donner la peine. Indésirable à l'OL, Grenier va donc devoir chercher ailleurs, et notamment à l'étranger, où, selon nos informations, un club de Bundesliga serait à l'affût pour sortir l'international français de Lyon avant le 31 janvier, date de la fermeture du mercato.