OL : Govou lance un défi tactique à Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

C’est l’un des achats « joker » de ce marché des transferts. Pour remplacer un Nabil Fékir dont le positionnement posait clairement problème à Sylvinho, l’Olympique Lyonnais a craqué sur Jeff Reine-Adelaïde. Le joueur passé par Arsenal était presque un électron libre dans la formation du SCO d’Angers, tant son aisance technique et sa puissance lui permettaient d’être parfois à la finition, parfois à l’origine des actions. A Lyon, l’entraineur brésilien est très à cheval sur la tactique, et malgré la polyvalence de JRA, sa vision des choses est claire. « Ailier droit ou milieu relayeur ? On verra mais je le vois plutôt au milieu, c’est pour cela qu’on l’a acheté », a prévenu Sylvinho. Sidney Govou a lui, l’avis inverse.

« Il faut qu’il soit patient, mais je suis sûr qu’il va très vite avoir sa chance. Je sais qu’il peut jouer relayeur, évidemment, mais comme ce n’est pas un faux pied, ça m’intéresserait vraiment de voir un droitier à droite (sourires) », a expliqué le consultant dans L’Equipe, histoire de faire comprendre que cela amènerait un peu de variété dans le jeu lyonnais, sachant que Sylvinho a déjà fait savoir qu’il appréciait les faux-pieds sur les ailes. Un débat qui n'a pour le moment pas lieu d'être, JRA n'ayant pas encore eu ses premières minutes de temps de jeu sous le maillot lyonnais.