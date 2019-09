OL : Govou est sidéré par ce Lyon cramé et inoffensif

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis son arrivée à Lyon cet été, ce sont clairement des valeurs défensives que Sylvinho souhaite transmettre à ses joueurs. L’exemple le plus criant a évidemment été le match contre le Paris Saint-Germain, durant lequel les Gones n’ont fait que défendre. Durant cette rencontre, Lyon a carrément donné le sentiment que protéger le but de Lopes était la seule ambition de Sylvinho, et que les joueurs n’avaient plus ensuite l’énergie suffisante pour attaquer. Cette sale impression a également été celle de Sidney Govou, très inquiet par les prestations de l’Olympique Lyonnais et par le manque de fraîcheur physique des milieux de terrain et des attaquants pour porter le danger sur les buts adverses.

« Aujourd’hui, on défend mieux, même si on perd des points dans les dernières minutes, mais au détriment de ce qui se faisait plutôt pas mal à Lyon : attaquer. L’organisation défensive est respectée, il n’y a pas trop d’écart entre les lignes, mais j’ai le sentiment que ça inhibe les valeurs offensives de l’équipe. Physiquement, je ne suis pas sûr que les joueurs soient préparés pour les efforts demandés par Sylvinho pour défendre, avec un système qui demande beaucoup d’efforts de replacement. Je n’ai pas l’impression que les Lyonnais lâchent mentalement, mais qu’ils ne sont pas en capacité de faire l’effort inverse pour aller attaquer. Or, si vous ne mettez pas en danger l’adversaire, c’est sûr qu’il va marquer à un moment. Je n’ai pas la réponse à ce problème. Je ne sais pas comment ils ont été préparés » a commenté le natif du Puy-en-Velay dans les colonnes du Progrès. Une réaction sera forcément attendue mercredi contre Brest, où l’OL devra attaquer et marquer pour retrouver le goût du succès.