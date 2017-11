OL : Gomis s’enflamme pour cet OL taillé pour le titre !

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Ancien joueur des deux équipes, Bafétimbi Gomis était présent à Geoffroy Guichard à l’occasion du derby largement remporté par l’Olympique Lyonnais contre Saint-Etienne (0-5). Visiblement très impressionné par la prestation de l’équipe de Bruno Génésio, l’ancien capitaine de l’OM n’a pas mâché ses mots au moment de parler de l’équipe rhodanienne. Selon l’ex-numéro 18 de Lyon, les partenaires de Nabil Fekir peuvent envisager de remporter le titre cette saison grâce à des joueurs de « classe mondiale ». Rien que ça…

« Lyon est un club européen qui a des joueurs de classe mondiale et Saint-Etienne est un club qui travaille bien, qui essaie de faire jouer les jeunes. Oui, sur le terrain, il y avait une différence de talent, d’expérience. Lyon est une équipe qui joue le titre et l’ASSE qui lutte avec ses moyens en faisant un travail remarquable. Mais une classe les sépare » a lancé l’attaquant de Galatasaray dans les colonnes du Progrès. Celui qui a longtemps brillé sous les couleurs stéphanoises a tenu à souhaiter bien du courage aux Verts après cette rouste historique. « Et puis, pour les Stéphanois, je leur souhaite de se reprendre. Il va falloir laver les têtes. Le championnat est un long marathon. Dommage pour eux d’avoir gâché cette fête mais s’ils sont revanchards... ». Le rendez-vous est pris pour le match retour, le 24 février prochain au Groupama Stadium de Décines.