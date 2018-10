OL : Le Dr Gilles Favard délivre son ordonnance pour Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

On l'a appris mercredi, Nabil Fekir devrait être absent au moins un mois suite à sa grosse entorse en tout début de match dimanche dernier face au Parc des Princes face au PSG. Un coup dur pour le champion du monde et pour l'Olympique Lyonnais. Mais si l'on en croit Gilles Favard, l'OL ne doit pas s'affoler malgré ce forfait de Nabil Fekir pour plusieurs matches, et notamment deux rencontres décisives en Ligue des champions face à Hoffenheim.

Le consultant de la chaîne L'Equipe a expliqué ce qui changeait à l'Olympique Lyonnais lorsque Nabil Fekir était là ou pas. « Avec l’effectif qu’a actuellement l’Olympique Lyonnais, et face aux adversaires qu’ils ont, ils doivent passer. A l’heure actuelle, si on demande qui va être deuxième du championnat, autour de cette table, tout le monde va dire Lyon sur ce que l’on a vu depuis le début de saison. L'Olympique Lyonnais est là avec Fekir ou sans Fekir. Mais c’est clair que quand Fekir est là, Lyon a de la marge, alors que là il n'y en aura pas », a reconnu Gilles Favard, pas plus inquiet que cela par cette absence longue durée du champion du monde.