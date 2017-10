OL : Ghezzal n’a jamais fait de sale coup à Lyon assure Lopes

Dans : OL, Monaco, Ligue 1.

Parti en fin de contrat en juin denier, Rachid Ghezzal va retrouver l’Olympique Lyonnais avec le maillot de l’AS Monaco vendredi soir.

Si le public du Groupama Stadium risque de le siffler, ses anciens coéquipiers devraient l’accueillir avec le sourire. Car dans le vestiaire, on se soucie beaucoup moins des désaccords entre le milieu offensif et le président Jean-Michel Aulas. Interrogé sur ses retrouvailles avec Ghezzal, le gardien Anthony Lopes a décrit un joueur doué, drôle et honnête.

« Rachid c’est une personne assez incroyable, humainement et sportivement, a confié l’international portugais. C’est un très bon joueur. Il aimait bien amuser la galerie. C’était agréable de l’avoir dans notre groupe. (…) Il a toujours été droit, le même Rachid que les années précédentes, avec la pression de son contrat ou pas. »

L’OL ne se focalise pas sur Ghezzal

C’est donc avec plaisir que Lopes retrouvera Ghezzal, y compris en tant qu’adversaire puisque le Monégasque ne lui fait pas peur. « On le craint oui et non. On ne va pas se focaliser que sur un joueur », a prévenu le portier lyonnais, probablement rassuré par l’absence du meilleur buteur de Ligue 1 Radamel Falcao (forfait).