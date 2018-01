OL : Gère ton club avant de critiquer l'arbitrage, Riolo accuse Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

Suite aux vives critiques envers Tony Chapron dimanche soir après le match PSG-Nantes, Daniel Riolo a craqué sur RMC en défendant l’arbitre de manière très (trop) véhémente. Le journaliste de l’After s’est notamment attaqué à Jean-Michel Aulas en l’invitant à « fermer (sa) gu…. », ce qui n’a pas plu du tout au boss de l’OL, demandant presque le départ de Daniel Riolo sur RMC. Dans une longue tirade, ce dernier s’est excusé. Néanmoins, le fond de sa pensée est inchangé. De quoi charger, une nouvelle fois, son meilleur ennemi.

« J’ai craqué dimanche soir, c’est vrai. On va faire un truc simple, je retire de mon propos la grossièreté, la vulgarité. Mais sur le fond, je garde tout à 1000%. J’ai craqué parce que j’ai vu un arbitre péter les plombs et tous ceux qui passent leur temps à hurler sur les arbitres étaient prêt à l’assassiner. Notre système d’arbitrage n’est pas bon, on le sait. Mais il n’y a pas que l’arbitrage qui n’avance pas en France, le niveau global des clubs n’évolue pas non plus. Alors, chers présidents, au lieu de critiquer l’arbitrage au point d’aller tweeter sur l’arbitrage pour un match de Gambardella, pensez à gérer vos clubs avant d’hurler tout le temps » a lancé Daniel Riolo, qui s'en prend donc encore une fois Jean-Michel Aulas, qui avait critiqué l’arbitrage du match de Gambardella entre l’OL et l’ASSE. Sacré feuilleton…