OL : Genesio va voyager pour essayer de piéger Barcelone

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone au Groupama Stadium commence à sérieusement se profiler, et le staff de l'OL travaille de plus en plus sur cette rencontre tellement attendue. Pour Bruno Genesio, si les choses se mettent doucement en place pour essayer de contrarier la bande à Lionel Messi, l'entraîneur lyonnais a fait savoir qu'il allait personnellement se déplacer jusqu'au Camp Nou afin de superviser en live le Barça. L'OL ne veut rien laisser au hasard et cela explique ce voyage en Catalogne.

Car si l'Olympique Lyonnais connaît beaucoup de choses sur ce FC Barcelone, Bruno Genesio a le souhait de voir cela de ses yeux. « On prépare les matches les uns après les autres mais on a déjà pas mal supervisé cette équipe de Barcelone. Ce sera un match extraordinaire à jouer et la meilleure manière de le préparer c'est de continuer à gagner et d'engranger de la confiance. Florian Maurice s’est déjà rendu à plusieurs reprises en Espagne et, avec mon staff, nous irons au Camp Nou samedi prochain, lors du match du FC Barcelone contre Valladolid », a indiqué le technicien de l'OL, dont l'équipe jouera vendredi soir face à Guingamp à domicile, ce qui lui permettra de rejoindre ensuite la capitale de la Catalogne.