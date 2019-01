OL : Genesio, un critère inattendu pour le faire prolonger ?

Dans : OL, Ligue 1.

Conscient que les discussions au sujet de son éventuelle prolongation de contrat ne pourraient pas avoir lieu tout de suite, Bruno Genesio craint tout de même de n’être mis au courant de son avenir qu’au dernier moment.

C’est pourquoi l’entraineur lyonnais a bien fait comprendre qu’il aimerait être informé à ce sujet avant le mois de mai, histoire de pouvoir s’y préparer. Ce n’est pas du tout l’intention de Jean-Michel Aulas pour qui le bilan de fin de saison se fera… en fin de saison. Cela vaut peut-être mieux pour son technicien puisqu’à l’heure actuelle, la tendance serait de ne pas lui prolonger son contrat annonce L’Equipe. Selon le journal sportif, le club estime qu’il s’agit d’une possible fin de cycle avec Bruno Genesio, et que les chances de voir la collaboration s’arrêter sont plus importantes que celles de la voir continuer.

Mais l’espoir n’est bien évidemment pas terminé, notamment si les objectifs demandés sont accomplis à la fin du mois de mai. De son côté, Jean-Michel Aulas pourrait aussi tenir compte d’un autre critère pour y réfléchir à deux fois avant de mettre un terme à son duo avec Genesio. En effet, le quotidien sportif annonce que JMA ne se voit pas vraiment se mettre en quête d’un nouvel entraineur car il ne serait « pas sûr de trouver un remplaçant qui conviendrait », par rapport à ses exigences, son mode de fonctionnement et la confiance en sa collaboration avec Bruno Genesio. Un point positif inattendu pour le technicien rhodanien, qui se demande quelque part à quelle sauce il sera mangé cet été.