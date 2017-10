OL : Genesio sort une menace et vise certains joueurs avant Everton-OL !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs après sa probante et spectaculaire victoire contre l'AS Monaco. Car il est évident que l'OL a rendu là sa meilleure copie de la saison, preuve après le bon match à Paris que l'effectif de Bruno Genesio arrive à se sublimer lorsque l'adversaire est de taille. Oui mais voilà, Lyon ne peut pas choisir ses matches, et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a tenu à prévenir tout le monde avant le déplacement de jeudi à Liverpool pour y affronter Everton. Il n'y aura aucun cadeau de fait aux joueurs et ceux qui ne seront pas exemplaires à 100% resteront chez eux.

« Les professionnels ont des devoirs, sur le terrain, à l’entraînement et en dehors. Et ceux qui ne font pas le métier ne sont pas convoqués, c’est tout », a prévenu, dans Le Progrès, Bruno Genesio, pas décidé à laisser de la place dans son groupe à des joueurs peu concernés. On ne sait pas qui le coach de l'Olympique Lyonnais visait précisément, même si on a une petite idée, mais le message a le mérite d'être clair et net.