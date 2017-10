OL : Genesio se sent capable d'entraîner et de faire gagner un grand OL

Dans : OL, Ligue 1.

Interrogé sur sa capacité à entraîner une potentielle équipe de l'Olympique Lyonnais remplie de grands joueurs internationaux plutôt que des jeunes, Bruno Genesio s'est montré très déterminé.

Suite à une période faste de 2002 à 2008, durant laquelle l'OL a marché sur le championnat de France en enchaînant sept titres de suite, Lyon a perdu de sa superbe au cours des dernières années. Orphelin de trophée depuis 2012 et sa cinquième Coupe de France, le club rhodanien ambitionne de revenir au sommet de la Ligue 1, même si le PSG fait office d'ogre inatteignable avec son gros budget. Mais Monaco a prouvé que cela était possible la saison dernière. Alors pourquoi pas l'OL ? Sauf que pour redevenir le roi de la L1 dans son nouveau grand stade, Lyon doit former un effectif plus consistant avec des joueurs internationaux, selon Daniel Riolo. Un avis plus ou moins partagé par Bruno Genesio.

« Avoir des grands joueurs internationaux plutôt que des jeunes ? Ce sera peut-être l'étape suivante. Diriger cette équipe-là ? Ça dépendra de ce qui va se passer d'ici là. Si les résultats sont bons, si j'arrive à avoir une légitimité aux yeux de tout le monde, je me sens capable de franchir cette étape. Chaque jour, c'est un combat pour ma légitimité. Ce n'est pas quelque chose qui me perturbe. C'est plus par rapport à mon entourage proche, et notamment mes enfants, que ça me gêne. Moi, je vis ça avec beaucoup de détachement. Je me concentre sur mon travail, sur le terrain, sur ma relation avec les joueurs, sur la faculté de faire progresser l'équipe, sur la relation avec mon staff, sur la relation avec mon président et mes dirigeants. Et je sens une force dans le club aujourd'hui », a lancé, sur SFR Sport, l'entraîneur de l'OL, qui se sent donc capable de diriger un vestiaire de stars, lui le formateur de nature. Et Genesio a déjà commencé à faire ses preuves avec son effectif actuel, composé notamment de plusieurs internationaux de renom comme Fekir, Memphis, Traoré et Tete.