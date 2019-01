OL : Genesio sans glacière est un grand coach, c'est un Vert qui le dit

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

A l'heure où certains supporters de l'Olympique Lyonnais continuent à attaquer, via les réseaux sociaux, Bruno Genesio, alors que les résultats de l'OL sont redevenus très positifs, c'est du côté de l'AS Saint-Etienne qu'un soutien est arrivé en faveur de l'entraîneur de l'OL. S'il ne peut pas être taxé d'être pro-Lyon, Jérémie Janot estime en effet qu'il est stupide de tirer à boulets rouges sur Bruno Genesio, alors que certains seraient en extase s'il s'appelait Marcelo Genesio et qu'il avait une glacière.

Sur Twitter, l'ancien gardien de l'ASSE est franc comme toujours. « Je suis un vrai vert, mais faut vraiment qu’on m’explique cette campagne anti Genesio. Il a des résultats, c’est un enfants de son club et il a un discours sain. Dommage pour lui qu’il soit pas argentin à faire du cinéma avec du café et une glacière ( je vise personne ...) », a lancé Jérémie Janot, qui fait bien évidemment référence à la hype Marcelo Bielsa toujours très vive en France. Bruno Genesio appréciera certainement ce soutien, même s'il vient du Forez, le coach lyonnais étant plus habitué aux attaques qu'aux marques d'estime.