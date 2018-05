OL : Genesio s'est planté, Puydebois accuse !

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire à Strasbourg pour combler la suspension de Marcelo, Mouctar Diakhaby n’a pas livré une bonne prestation. Pire, le défenseur central de l’OL s’est rendu coupable de plusieurs erreurs décisives qui ont plombé l’équipe de Bruno Genesio, qui avait préféré le jeune défenseur rhodanien à Mapou Yanga-Mbiwa. Une erreur ? Sur le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a affirmé que le coach de l’OL s’était peut-être trompé. De plus, il accuse Bruno Genesio d’une « gestion problématique » des remplaçants, en citant notamment les exemples de Cornet et Ferri.

« La défense centrale a manqué de sérénité. On a fait des pieds et des mains pour que Diakhaby puisse jouer. Mais est-ce que cela n’aurait pas été préférable d’aligner Mapou Yanga-Mbiwa sur ce match ? C’est plus facile de le dire après. Mais l’avantage de Mapou, c’est qu’il a du temps de jeu (avec la réserve de l’OL) contrairement à Diakhaby ! Il a du rythme, même si ce n’est pas l’assurance tous risques. Le rythme et le temps de jeu dans le money-time, c’est à prendre en compte. Donc je trouve que la gestion des remplaçants est problématique. C’est la même chose pour Cornet ou Ferri, ils n’ont aucun rythme » a expliqué Nicolas Puydebois sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones ». Sur ce point, l’ancien gardien de l’OL devrait être rejoint par de nombreux supporters…