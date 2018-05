OL : Genesio reste entraîneur, les Bad Gones l'auront à l'oeil

Dans : OL, Ligue 1.

Deux semaines après la fin du championnat, et la victoire contre Nice, les Bad Gones et le Kop Virage Nord, qui avaient exhibé une banderole réclamant le départ de Bruno Genesio, ont tenu à faire part de leur analyse suite à la décision de Jean-Michel Aulas de conserver l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. S'ils ne veulent pas s'opposer frontalement au président de l'OL, les supporters rhodaniens préviennent tout de même qu'ils ne laisseront plus rien passer.

Le communiqué publié par les Bad Gones et le Kop Virage est très clair. « Concernant la décision de maintenir Bruno à son poste, nous en prenons bonne note. Et si nous n'allons pas nous lancer dans une opération « Genesio démission », comme cela a pu être fait par le passé pour un entraineur n'ayant pas l’amour du club de Bruno, nous ne resterons pas silencieux si le comportement de nos joueurs, sur et hors du terrain, ainsi que les résultats, s'avérait ne pas être en adéquation avec ce que nous attendons de I'Olympique Lyonnais. Malgré tout, nous souhaitons bien sur à Bruno, à son staff et aux joueurs toute la réussite possible pour la saison prochaine. Nous serons présents derrière nos couleurs a domicile et aux 4 coins de I'Europe comme nous I'avons toujours été, mais il ne faudra plus compter sur nous pour jouer le jeu de l'institution plus longtemps », préviennent les plus acharnés des supporters de l'Olympique Lyonnais.