OL : Genesio réclame deux renforts en urgence au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec les ventes de Geubbels, Diakhaby, Mateta et Kalulu, l’Olympique Lyonnais a déjà vendu pour près de 50ME au mercato. Un bilan financier très intéressant pour le club rhodanien, qui va pouvoir se renforcer dans les prochaines semaines. En conférence de presse, Bruno Genesio en a dit plus sur les intentions des Gones sur le marché des transferts. L’entraîneur rhodanien a prévenu sa direction, il souhaite au moins deux renforts cet été, un défenseur central et un milieu défensif pour concurrencer Lucas Tousart.

« Il ne faut pas se précipiter. On a gardé toute l’ossature de la saison passée et on a recruté très tôt Martin Terrier et Léo Dubois. On sait qu’on a deux apports à donner à cette équipe. Il faut aller vite mais ne pas se précipiter. On a perdu Mouctar donc aura besoin d’un défenseur central et j’aimerais avoir un milieu de terrain supplémentaire. Je veux un joueur polyvalent, aux trois postes du milieu de terrain avec une tendance plus défensive pour pouvoir suppléer Lucas Tousart… » a expliqué Bruno Genesio, qui s’est également confié au sujet d’Abou Diallo, courtisé par Lyon, mais qui s’est finalement engagé à Dortmund. « On avait beaucoup d’espoir de faire signer Abdou Diallo. On a d’autres pistes mais le marché est difficile. On doit remplir plusieurs critères, sportif mais aussi financier. Les prix sont affolants en ce moment. On prendra notre temps car l’objectif est d’améliorer l’équipe » a-t-il lancé, confiant sur l’évolution du mercato de l’Olympique Lyonnais.