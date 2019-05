OL : Genesio rappelé à l'ordre pour des paris sportifs en France !

Dans : OL, Ligue 1.

Même s'il a encore quelques semaines de contrat avec l'Olympique Lyonnais, mais qu'il ne dirigera plus le club rhodanien à l'avenir, c'est bien en tant qu'entraîneur de l'OL que Bruno Genesio a reçu un rappel à l'ordre de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel ce mercredi soir. Le motif est simple, le technicien lyonnais a misé sur un ou plusieurs matches de football en France cette saison. Et cela est évidemment interdit.

« Réunie le 29 mai 2019, la Commission de Discipline a sanctionné les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté l’interdiction de paris sportifs sur les compétitions organisées par la LFP et la FFF suite au croisement des fichiers effectué durant la première partie de la saison 2018/2019 avec le concours de l’ARJEL. Il s’agit du dixième croisement de fichiers depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien. Après audition des joueurs et éducateurs ou lecture de leur lettre d’explications, la Commission a prononcé les sanctions suivantes : Rappel à l’ordre : Bruno Génésio (Olympique Lyonnais) », indique la LFP qui n'en dit pas plus sur les matches concernés.