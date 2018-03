OL : Genesio promet un feu d'artifice au retour de Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire contre Caen (1-0) : « On a respecté l’organisation. On est allé chercher la victoire avec les tripes. On a été solidaire et courageux. On revient à deux points de Marseille. Le match de dimanche prochain sera important ! Je suis fier de mes joueurs. On a su rebondir malgré la blessure de Fekir et l’absence au dernier moment d’Aouar... Pour Nabil, on espère que son indisponibilité ne sera que de trois semaines. C'est un coup dur, ça fait partie des aléas d'une saison. Le plus dur, c'est pour lui. C'est un moment difficile. Mais on veut qu'il revienne après la trêve internationale dans les meilleures conditions pour qu'il finisse la saison en boulet de canon. Dans l'objectif qu'il nous aide à atteindre nos objectifs collectifs, mais aussi dans le but qu'il aille à la Coupe du Monde avec les Bleus », a-t-il déclaré sur OL TV.