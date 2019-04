OL : Genesio promet l'enfer aux joueurs qui trichent à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

La défaite de l'Olympique Lyonnais samedi contre Dijon a fait grimper encore plus la température du côté de la capitale des Gaules, alors qu'il faisait déjà bien chaud suite à l'élimination en Coupe de France. Si les autres résultats du week-end n'ont pas vraiment plombé l'OL dans la course au podium, la formation de Bruno Genesio doit rectifier le tir de toute urgence, à commencer par le déplacement de vendredi à Nantes. Et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais de hausser le ton et de prévenir ses joueurs que ceux qui pensent à eux avant le club iront en tribune ou sur le banc.

Et dans Le Progrès, le coach de l'OL est très clair. « Pour les joueurs, certains ont envie de partir, d’autres de prolonger ou d’autres choses. Mais quel que soit ce qui se passera en fin de saison, ce sera lié à ce que l’on a fait. Et quand on fera le bilan, ce n’est pas la même chose pour ceux qui veulent aller dans un grand club, prolonger ou rester là, si on termine 2e ou 3e de Ligue 1. La saison n’a pas le même visage que si ça se passe autrement. L’avenir des cas individuels est lié à ce qui va se passer pour le club. Sportivement et économiquement, on doit amener le club en Ligue des champions. On est professionnel, et celui qui ne comprend pas ça doit faire un autre métier. Si on termine 5e, les sollicitations ne seront pas supérieures », prévient très clairement Bruno Genesio, histoire que son effectif reste mobilisé jusqu'à la fin de la saison 2018-2019.