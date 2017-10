OL : Genesio ne sait pas ce qu'est la pression

Dans : OL, Ligue 1.

Dans deux jours, l'Olympique Lyonnais recevra l'AS Monaco dans un match qui sent déjà la poudre, les deux formations étant un poil dans le dur avant la trêve internationale. De plus, Jean-Michel Aulas a clairement fait savoir qu'il ferait un bilan après le derby, dans moins d'un mois, et forcément les regards se sont tournés vers Bruno Genesio, toujours sur la sellette.

Interrogé en conférence de presse ce mercredi midi, l'entraîneur de l'OL a clairement fait savoir qu'il ne ressentait ni plus ni moins de pression depuis la sortie médiatique de son président. « Je n'ai pas plus de pression que d'habitude. On est dans un club où les exigences sont très élevées. La pression, on l'a tous les jours. Quand on gagne, fait match nul ou perd. Je vis très bien les critiques, a confié Bruno Genesio, qui estime que l’affiche face à Monaco n’est pas encore cruciale pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais, même si bien évidemment il veut voir son équipe s’imposer. Je n'aime pas dire qu'on est dans l'urgence. Ce match, on doit le gagner par le jeu. On sait tous, et je l'ai dit, que les résultats ne sont pas conformes à nos attentes. C'est important de le gagner pour la confiance d'un groupe qui est jeune. Même si je ne perçois pas de signes montrant que cette confiance est atteinte. »