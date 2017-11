OL : Genesio ne s'affole pas pour une si petite défaite...

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio (après la défaite de l’Olympique Lyonnais face au LOSC au Groupama Stadium) : « On a raté notre première mi-temps dans pas mal de domaines. On a permis ainsi aux Lillois de prendre confiance. On n’a pas été assez efficace dans le dernier geste. Cette défaite est décevante et frustrante car on avait une belle carte à jouer. Cette contre-performance fait partie des accrocs que toutes les équipes connaissent dans une saison. On ne peut pas comparer notre performance avec celle de Montpellier car on a eu les occasions pour l’emporter ce soir. Mais il y a eu ce pénalty puis cette barre. La réussite n’était pas de notre côté. Pour Mouctar Diakhaby, il n’y rien de méchant et il devrait vite se remettre. Pour Tanguy N’Dombélé et Ferland Mendy, c’était un changement tactique. »