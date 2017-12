OL : Genesio lâche une énorme confidence pour le mercato d’été

Dans : OL, Mercato.

A l’heure où le club rhodanien prépare le marché des transferts hivernal, qui servira à effectuer une ou deux retouches si Jean-Michel Aulas les juge vraiment nécessaires, Bruno Genesio a livré son sentiment sur l’avenir du club à plus long terme.

L’entraineur lyonnais, qui ne sait bien évidemment pas s’il sera encore en poste dans les années à venir, bénéficie néanmoins de la confiance de son président et de joueurs prometteurs dans son effectif. C’est pourquoi il tient à prévenir tout le monde, si aucun mouvement majeur ne devrait avoir lieu cet hiver, il ne s’attend clairement pas à perdre ses meilleurs éléments comme ce fut le cas l’été dernier. Lacazette, Tolisso, Gonalons ou encore Umtiti un an plus tôt. Ce départ des cadres, Genesio aimerait qu’il s’arrête, et c’est qu’il a fait savoir dans Le Progrès quand on l’a interrogé sur les éventuels départs de joueurs comme Nabil Fékir ou Houssem Aouar.

« Quand on est ambitieux, on doit pouvoir garder ses meilleurs joueurs même l’été prochain », a prévenu le technicien, persuadé que ce serait la marque d’un changement de dimension de pouvoir ainsi dire non aux courtisans européens. Toutefois, le capitaine lyonnais Nabil Fékir l’a encore confié récemment, il adorerait découvrir la Liga, et pourrait ne pas résister éternellement aux sirènes des écuries espagnoles.