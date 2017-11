OL : Genesio ironise sur « l’OL une des pires équipes d’Europe... il y a 15 jours »

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas avait donné rendez-vous à tout le monde, et notamment à son coach, après le derby à Saint-Etienne pour faire un bilan de l'équipe lyonnaise, ce que certains avaient vu comme étant un ultimatum clair donné à Bruno Genesio pour rectifier le tir après un début de saison mitigé. Quatre victoires plus tard, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a sereinement répondu ce mercredi à une question sur ses sensations alors que le rendez-vous fixé par le président de l'OL se rapproche.

« J’avais confiance et j’ai toujours confiance dans le potentiel de mon groupe et des joueurs qui le compose. Simplement je pense que depuis quelques matches on a réussi à régler les problèmes de concentration surtout sur le plan défensif, d’autre part on a eu sur certains matches une réussite qui nous avait fuit sur les matches qui précédaient. Je suis donc dans le même état d’esprit qu'avant le match contre Monaco, rien n’a changé pour moi. Evidemment, enchaîner quatre victoires a donné de la confiance au groupe, mais cela doit donner aussi de l’humilité et de la mesure car on voit bien que tout est très fragile. Il y a 15 jours on était une des plus mauvaises équipe d’Europe, et aujourd’hui on est une des meilleurs, donc je préfère rester dans la mesure », a fait remarquer, avec ironie, Bruno Genesio, qui sait bien que si l'Olympique Lyonnais s'incline contre Everton et surtout l'ASSE, alors les critiques vont de nouveau se déchaîner.