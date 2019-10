OL : Genesio est parti, les haters ont eu sa peau

Dans : OL, Ligue 1.

En fin de saison dernière, avant même la fin du championnat, Bruno Genesio annonçait son départ de l’Olympique Lyonnais.

En fin de contrat, le coach des Gones a accepté le fait de ne pas prolonger, en accord avec son président Jean-Michel Aulas. Interrogé par beIN SPORTS en ce début de semaine, celui qui entraîne désormais en Chine est revenu sur les raisons de son départ. Et selon lui, c’est en raison du contexte négatif instauré par ses haters et qui commençait à déteindre sur les joueurs que Bruno Genesio a pris la décision de s’en aller.

« Je n’ai jamais envisagé de démissionner, malgré ce qui a été dit. J’ai toujours senti autour de moi des gens qui m’ont soutenu, qui avaient envie que je continue. Pendant ces trois ans et demi, il y a eu des moments très difficiles mais j’ai eu la chance d’avoir plein de gens au club qui m’ont aidé. Cela m’a fait grandir. Est-ce que j’aurais pu continuer à l’OL ? J’aurais pu continuer… Si j’ai pris la décision, en accord avec mon président, d’arrêter et de le dire avant la fin de la saison, c’est que je sentais que le contexte négatif commençait à rejaillir sur certains joueurs » a confié un Bruno Genesio persuadé qu’il ne pouvait plus continuer à l’Olympique Lyonnais.